Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Ölpreisen aber nur leicht nach unten. Am Donnerstag war die Notierung für Rohöl aus der Nordsee stark gefallen und erstmals seit Oktober unter die Marke von 90 Dollar gerutscht. Ein starker Dollar, Rezessionsgefahren in den USA und steigende Corona-Fälle in China hatten die Ölpreise in der Spitze mehr als drei Dollar nach unten gedrückt.