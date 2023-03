Die Ölpreise haben am Montag belastet durch die Verunsicherung an den Finanzmärkten nachgegeben. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81,81 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Freitag. Mit 78,34 Dollar war er zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel zuletzt um 1,01 Dollar auf 75,67 Dollar.

13.03.2023 17:32