Zu Wochenbeginn waren die Erdölpreise deutlich um mehr als fünf Prozent gestiegen. Auslöser waren Meldungen über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds Opec+. Die Organisation aus gut 20 Ländern trifft sich an diesem Mittwoch in Wien, um über ihre Produktionspolitik zu beraten. Hintergrund der Kürzungsdebatte sind die in den vergangenen Monaten aufgrund von Rezessionssorgen deutlich gefallenen Rohölpreise, denen mit einem verringerten Angebot begegnet werden soll.