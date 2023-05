An den Finanz- und Rohstoffmärkten warten die Anleger weiter auf eine Lösung im US-Schuldenstreit und halten sich mit Käufen zurück. Zwar wurde auch in einem neuen Spitzengespräch in der vergangenen Nacht keine Einigung erzielt. Allerdings zeigten sich das Weisse Haus und die Republikaner mit dem Verlauf des Gesprächs vom Montag zufrieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen.