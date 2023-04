Der sich am Nachmittag deutlich erholende US-Dollar hat die Ölpreise nur kurzzeitig belastet. Mit den leichten Gewinnen steuern die Ölpreise auf die vierte Woche infolge mit höheren Notierungen zu. Marktbeobachter sprachen von der längsten Aufwärtsbewegung seit Juni. Der Preis für Brent-Öl hat seit Montag um etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Wichtiger Preistreiber am Ölmarkt bleibt die angekündigte Förderkürzung zahlreicher Ölstaaten der Opec+. In der Ölallianz sind Opec-Mitglieder und andere wichtige Förderstaaten zusammengeschlossen, darunter Russland./jsl/he