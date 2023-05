Die Ölpreise hielten sich aber in einer vergleichsweisen engen Handelsspanne. Laut einem Bericht der "New York Times" deuten sich Fortschritte im US-Schuldenstreit an. Demnach haben die Unterhändler von Demokraten und Republikanern mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen. Einige Details seien aber noch offen. Im Handelsverlauf äusserte sich zudem der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy optimistisch, was den Ölpreisen zwischenzeitlich etwas Schwung verlieh.