Starke Impulse gab es zum Wochenstart zunächst nicht. Etwas Unterstützung erhielten die Ölpreise durch den schwächeren Dollar, der Rohöl für Anleger aus Ländern ausserhalb des Dollarraums vergünstigte. Die Nachfrage stieg deshalb etwas an. Erdöl wird international zumeist in der US-Währung gehandelt, weshalb Wechselkursbewegungen oft spürbare Folgen am Ölmarkt haben.