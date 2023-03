In den vergangenen Tagen haben die Ölpreise tendenziell zugelegt, was auch an dem etwas schwächeren Dollar lag. Die US-Währung spielt am Rohölmarkt meist eine grosse Rolle, weil sie eine wichtige Handelswährung ist. Fällt ihr Kurs, vergünstigt sich Erdöl wechselkursbedingt für Interessenten aus anderen Währungsräumen, woraufhin häufig deren Nachfrage steigt.