Die Erdölpreise erholten sich damit von anfänglichen Verlusten. Grundsätzlich steht Rohöl aber unter Druck. Seit Jahresbeginn sind die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen. Hintergrund sind vor allem Konjunktursorgen in den USA, daneben aber auch in China. Wirtschaftszahlen aus der Volksrepublik sind zuletzt schwach ausgefallen und haben das Ausmass der wirtschaftlichen Erholung in Frage gestellt.