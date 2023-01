Am Markt wurden die zuletzt steigenden Ölpreise damit begründet, dass der zu Jahresbeginn vorherrschende Konjunkturpessimismus etwas mehr Zuversicht gewichen sei. An den Finanzmärkten zeigte sich eine freundliche Stimmung mit mehr Risikofreude bei den Investoren, was auch die Ölpreise mit nach oben zog. Die Hoffnungen liegen insbesondere auf China: Von der Lockerung der einst strengen Corona-Massnahmen könnte wirtschaftlicher Aufwind ausgehen und eine höhere Energienachfrage nach sich ziehen, lautet die Erwartung.