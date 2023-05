Die Ölpreise haben am Montagmorgen wegen der sich abzeichnenden Lösung im US-Schuldenstreit weiter zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,40 Dollar und damit 45 Cent oder 0,58 Prozent mehr als am Freitagabend. Die Ölsorte Brent hatte sich bereits in der vergangenen Woche verteuert und damit weiter vom Jahrestief im März entfernt. Im Vergleich zu Ende 2022 ist Öl der Sorte Brent aber immer noch rund zehn Prozent billiger. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg am Montag um 52 Cent oder 0,72 Prozent auf 73,19 Dollar.

29.05.2023 08:20