Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Sie knüpften damit an die Kursgewinne vom späten Handel am Montag an. Am späten Nachmittag (MEZ) wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April für 82,36 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,37 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1,61 Dollar auf 75,72 Dollar.

07.02.2023 17:15