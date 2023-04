Die lpreise haben am Dienstag zugelegt. Die Notierungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmrkten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 85,00 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis fr ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 1,15 Dollar auf 80,89 Dollar.

11.04.2023 17:06