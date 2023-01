So dürfte auch die Nachfrage aus dem chinesischen Verkehrssektor anziehen. "Immerhin erwartet ein hochrangiger Offizieller der chinesischen Regierung eine Verdopplung des Reiseaufkommens zu den Neujahrsfeierlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr", schreibt Commerzbank-Experte Carsten Fritsch in einer Analyse. Die erwartete wirtschaftliche Erholung könne nun früher kommen als bisher erwartet. "Zusätzlich unterstützt durch eine konjunkturbedingte Festigung der Ölnachfrage in den OECD-Ländern drohte am Markt ohnehin schon eine empfindliche Unterversorgung in der zweiten Jahreshälfte."