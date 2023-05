Nur zeitweise konnte die Entwicklung der Ölreserven in den USA die Ölpreise im frühen Handel stabilisieren. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 3,9 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse sorgen dürften. Auch bei den offiziellen Daten wird ein Rückgang der Ölreserven erwartet./jkr/jha/