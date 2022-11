Die Ölpreise haben am Dienstag an die Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 92,66 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 85,23 Dollar.

15.11.2022 12:49