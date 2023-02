Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Nachmittag hatte die US-Regierung den achten Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in Folge gemeldet. In der vergangenen Woche seien die Ölvorräte um 16,3 Millionen Barrel auf 471,4 Millionen Barrel geklettert. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 2,0 Millionen Barrel erwartet.