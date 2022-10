Am Markt wurde die Stabilisierung der Ölpreise mit einem Leck an einer wichtigen Ölpipeline von Russland nach Europa erklärt, was zu einem geringeren Angebot führen könnte. In Polen ist ein Leck an der Pipeline Druschba entdeckt worden, durch die russisches Öl auch nach Deutschland fliesst. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit.