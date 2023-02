Im weiteren Handelsverlauf rückt die Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Auf dem Programm steht am Nachmittag die Veröffentlichung der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl durch die US-Regierung. Die Daten werden wegen eines US-Feiertags zu Beginn der Woche einen Tag später als gewöhnlich veröffentlicht.