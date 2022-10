Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise etwas von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitieren können. Auch am Dienstag legten viele Aktienmärkte zu. Hinzu kommt der zuletzt etwas schwächere US-Dollar, der Erdöl für Interessenten aus Ländern ausserhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigt. Erdöl wird zumeist in der US-Währung gehandelt, weshalb Wechselkurseffekte im Handel eine grosse Rolle spielen.