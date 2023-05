"So amüsant die Warnung des saudischen Energieministers an die Leerverkäufer von Öl auch sein mag, letztlich kommt es darauf an, was Saudi-Arabien und im weiteren Sinne die Opec tun, und nicht darauf, was sie sagen", sagte Analyst Pavel Molchanov vom Analysehaus Raymond James. "Taten sagen mehr als Worte."