Die Ölpreise haben sich am Mittwoch bis zur Mittagszeit so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,11 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte ebenso auf 80,12 Dollar.

25.01.2023 12:23