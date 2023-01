Hinzu kommt die Aussicht auf eine schwache konjunkturelle Entwicklung in den USA. So hat ist dort der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie den vierten Monat in Folge gesunken. Der Indikator signalisiert weiterhin eine Schrumpfung des Sektors. Zudem wird am Markt auf die ungewöhnlich milden Wintertemperaturen in Europa verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach Rohöl sorgten./jsl/he