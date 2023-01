Bei der neuen Filiale in Langendorf handle es sich um die erste im Kanton Solothurn, so die Mitteilung weiter. Mit einer Filiale in Zürich-Altstetten im Februar und im Bahnhof Aarau auf Ende 2023 seien bereits zwei weitere Neueröffnungen in Planung. Orell Füssli wolle an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz präsent sein.