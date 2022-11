In einem Korruptionsprozess in Österreich um Spenden von Immobilienunternehmern hat sich der Milliardär René Benko für unschuldig erklärt. "Ich habe mich gefragt, warum ich hier sitze", sagte der 45-jährige Unternehmer, der in der Schweiz am Warenhaus Globus beteiligt ist, am Freitag im Wiener Landgericht.

25.11.2022 16:14