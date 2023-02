Der Rohstoffkonzern Glencore hat offenbar eine weitere Klage am Hals. Laut einem Artikel der Financial Times (FT) vom Donnerstag soll der britische Vermögensverwalter Legal & General (L&G) am Londoner High Court Klage eingereicht haben, nachdem Glencore im letzten Jahr mehrere Bestechungsdelikte zugegeben hatte.

17.02.2023 09:29