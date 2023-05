Die Boni bei der CS gehen gemäss FT bis auf das Jahr 2014 zurück, als Mitarbeitern auf Geschäftsführungs- und Direktorenebene der Bank als Teil ihrer Vergütung eine bedingte Kapitalprämie (Contingent Capital Award, CCA) angeboten wurde, die an AT1-Anleihen geknüpft waren. CCAs hätten in der Regel 10 bis 15 Prozent des Gesamtbonus ausgemacht, schreibt die FT in ihrem Artikel. 2021, als zuletzt solche Boni gewährt worden seien, hätten mehr als 5000 CS-Mitarbeitende sie erhalten. Insgesamt geht es um Boni in dieser Form von rund 400 Millionen US-Dollar.