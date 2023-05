Laut Berechnungen von Reuters erwächst QIA aus dem Verkauf der Bank an die UBS zu einem Bruchteil des Marktwerts ein Verlust von rund 330 Millionen Dollar. Das Mandat der Anwaltskanzlei befindet sich jedoch noch in der Sondierungsphase, so der Bericht weiter. Eine Klage werde derzeit nicht aktiv verfolgt.