ENERGIE: Der Strombedarf wird in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen - auch in der Schweiz. Von aktuell rund 60 Terrawattstunden könnte der Verbrauch im Jahr 2050 dann bei bis zu 90 Terawattstunden liegen, wie die "NZZ am Sonntag" schreibt. Eine Möglichkeit, um diesen Anstieg zu bedienen, könnte Wasserstoff sein, schreibt das Blatt und beruft sich auf eine Studie des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). Den Berechnungen des Verbandes zufolge könnte Wasserstoff im Jahr 2050 20 Prozent des Winterstrombedarfs abdecken. In Europa werden derzeit fünf Korridore geplant, mit denen sich die Staatengemeinschaft künftig Wasserstoff besorgen kann. Der Haken: Sie alle führen derzeit um die Schweiz herum. Daher fordern Experten wie der Empa-Energieforscher Matthias Sulzer, dass die Schweiz klar definiert, wieviel Wasserstoff sie künftig importieren wolle und dann mit Europa verhandle. Andernfalls drohe die Schweiz in Rückstand zu geraten, so das Blatt. (NZZaS, S. 29)