BANKEN: Die Schweizer Banken machen Rekordgewinne, lassen dabei aber die Sparer mit mickrigen Zinsen im Regen stehen. So ungefähr lautet der Grundtenor in einem Artikel der "NZZaS", der die Gewinne der Bank in Relation zu den Sparzinsen setzt. Der inländische Bankensektor kommt laut Berechnungen der Zeitung auf einen Gewinn von 8 Milliarden Franken im Jahr. Hier sind nebst den Gross- und den Kantonalbanken auch etwa Raiffeisen oder die regionalen Institute berücksichtigt. "Die Banken haben die Zinswende genutzt, um ihre Marge stark zu erhöhen", zitiert die Zeitung den Ökonomen Adriel Jost, Gastforscher am Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. (NZZaS, S. 23)