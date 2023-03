NOVARTIS: Der Pharmakonzern Novartis kämpft in den USA mit Lieferschwierigkeiten für seine Krebstherapie Pluvicto. Viele Patienten würden in den USA seit Wochen keine Dosis des Krebsmittels mehr erhalten und Novartis setze daher keine neuen Patienten mehr auf die Therapie, wie es in einem Artikel der "Finanz+Wirtschaft" heisst, der sich auf das Branchenportal "Fierce Pharma" beruft. Derzeit sei es die Priorität von Novartis "Patienten zu versorgen, die den Behandlungszyklus bereits begonnen haben", bestätigte der Pharmakonzern gegenüber der Zeitung den Sachverhalt. Patienten, die sich derzeit im Terminplanungssystem befänden und auf ihre erste Dosis warteten, müssten umdisponiert werden. Die soll so bleiben, bis Klarheit über den FDA-Entscheid bezüglich des Produktionsstandorts in Millburn herrsche. Vergangene Woche hat Novartis den US-Zulassungsantrag für die kommerzielle Herstellung von Pluvicto am Standort Millburn eingereicht und ausserdem ein beschleunigtes Prüfverfahren beantragt. (FuW, S.19)