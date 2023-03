CREDIT SUISSE/UBS I: Die Credit Suisse sei an den "vielen Skandalen und an Fehlentscheiden des Managements" gescheitert, sagt Finma-Präsidentin Marlene Amstad im Interview mit der "NZZ am Sonntag". Ihre Behörde habe schon sehr früh bei der Bank interveniert und zahlreiche Verfahren eingeleitet. Die Bank habe aber mangelhaft kooperiert und sich geweigert, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Die Behörde prüft nun, die CS-Spitze zur Rechenschaft zu ziehen: "Wir loten die entsprechenden Möglichkeiten aus", sagt Amstad. Um künftig ähnliche Fälle zu verhindern, fordert sie zusätzliche Zwangsmittel: die Möglichkeit, Bussen zu verteilen, sowie die Verhängung von Zwangsmassnahmen gegen fehlbare Manager. "Im Bereich der Verantwortlichkeit einzelner Entscheidungsträger zeigt sich, dass es Lücken gibt, die zu schliessen sind", so Amstad. Die Misswirtschaft bei der CS halte bereits seit Jahren an. Ohne Namen zu nennen, macht Amstad damit klar, dass der Niedergang in der Ära von Urs Rohner und Tidjane Thiam eingeleitet wurde. Die Fusion mit der UBS sei die beste Option gewesen. Den Partner habe die CS am Schluss selber gewählt: "Wir sagten der CS nicht, wen sie anrufen soll. Als privates Unternehmen war das ihre Entscheidung." Eine Rekonstruktion der Ereignisse zeigt, dass sich die CS bis zuletzt mit allen Mitteln gegen ihr Ende wehrte. Sie will mit etlichen Vorschlägen an die Finma gelangt sein, wie die Bank das Vertrauen der Märkte und Kunden hätte zurückgewinnen können. Die Aufsicht habe diese abgelehnt. Am Ende soll die Credit Suisse selbst eine Verstaatlichung vorgezogen haben. Als deren CEO war gemäss Recherchen Ex-UBS-Chef Sergio Ermotti vorgesehen: (NZZaS, S. 23, siehe separate Meldung)