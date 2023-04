KI: Die Schweiz hat auf dem Index für Künstliche Intelligenz (KI) der amerikanischen Universität Stanford einen unterdurchschnittlichen Wert erzielt. Auf dem AI Index Report 2023 lag sie auf Platz 14. An erster Stelle lag Indien, gefolgt von den USA und Deutschland, wie die "NZZ am Sonntag" schrieb. Dennoch gehe in Europa in Sachen Künstliche Intelligenz an der Schweiz kein Weg vorbei. Am 8. Mai wird das Zentrum für KI der ETH Zürich eröffnet. Das Zentrum setzt einerseits auf einen interdisziplinären Ansatz zwischen einem Fachbereich und Kenntnissen der Informatik oder Robotik. Andererseits setzt es auf den Nachwuchs: Aus jährlich 850 Bewerbungen erhalten maximal 18 eine Doktoranden- oder Postdoc-Stelle. (NZZaS, S.20)