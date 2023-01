UBER: Der frühere Chef-Lobbyist vom Fahrdienst Uber in Europa geht mit seinem ehemaligen Arbeitgeber hart ins Gericht. "Wir haben den Menschen eine Lüge verkauft", sagt Mark MacGann im Interview mit der "SonntagsZeitung". Das aggressive Lobbying, an dem er selber beteiligt war, habe "die Demokratie massiv untergraben". Uber habe fast unbegrenzten Zugang zu den mächtigsten Entscheidungsträgern gehabt, um ein Geschäftsmodell durchzudrücken, das nicht den Gesetzen entsprach - auch in der Schweiz. Er prangert auch an, dass Uber systematisch Gewalt an den eigenen Chauffeuren für eigene Zwecke nutzen wollte. Als MacGann die skrupellosen Praktiken nicht mehr mittragen wollte, wurde er zum Whistleblower und übergab über 120'000 interne Dokumente an die Medien, die nun als Uber Files bekannt wurden. Uber steht weltweit in der Kritik, weil der Fahrdienst mit seinem Modell grundlegende Arbeitsbedingungen unterwandert. Uber gibt auf Anfrage an, dass man in den vergangenen Jahren stark in die Sicherheit investiert und das eigene Modell an die Schweizer Rahmenbedingungen angepasst habe. (SoZ p. 35; siehe auch separate Meldung)