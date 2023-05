TOURISMUS: In den Sommerferien wird es voll und teuer - besonders in Europa und in den USA, dazu berichtet die "SonntagsZeitung". Grosse Reiseanbieter wie Hotelplan, Kuoni und Tui verzeichnen eine hohe Nachfrage für Ferienorte am Mittelmeer. Besonders angesagt sind Mallorca, Ibiza, Griechenland und Zypern, aber auch Reisen nach Übersee - etwa in die USA, nach Bangkok oder Singapur. Gleichzeitig kosten die Sommerferien mehr als im letzten Jahr und auch mehr als vor der Pandemie. Je nach Ferienziel sind die Aufschläge drastisch. In Tunesien und der türkischen Ägäis etwa liege der Preisanstieg bei 40 Prozent und darüber. An der Costa del Sol, auf Lanzarote, Korfu, Mallorca und in Gran Canaria bezahle man 30 Prozent mehr. Der grösste Kostentreiber sind die gestiegenen Preise fürs Fliegen. Im Fall der Fluggesellschaft Swiss sind die durchschnittlichen Flugpreise im Vergleich zu vor der Pandemie 15 bis 20 Prozent höher. (SoZ S. 39/40)