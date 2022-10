SNB: Nach Beendigung der Phase mit negativen Zinsen sieht die Schweizerische Nationalbank die Möglichkeit, dass die Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und dem Ausland wieder steigen könnte. Präsident Thomas Jordan sagt in einem Interview mit der "NZZ" auf die Frage, ob die anderen Notenbanken die Zinsen stärker erhöhen werden als die SNB: "Wenn künftig das internationale geldpolitische Umfeld weniger expansiv ist, ist es gut möglich, dass die Zinsunterschiede zwischen dem Ausland und der Schweiz grösser werden, wie dies auch in der Vergangenheit oft der Fall war." Mit Blick auf die Kaufkraftverluste der Bevölkerung - dies bei einem aktuellen Leitzins von 0,5 Prozent und einer Inflation von 3,5 Prozent - und die Frage, wie lange diese Situation andauern könnte, sagt Jordan: "Die SNB gestaltet die monetären Bedingungen, insbesondere ihren Leitzins, so, dass in mittlerer Frist die Preisstabilität gewährleistet ist." (NZZ Samstagausgabe, S.24f.; siehe auch separate Meldung)