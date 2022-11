BANKEN: Der "Financial Times" zufolge haben gleich zwei wichtige Schweizer Vermögensverwalter jüngst Tests zur virtuellen Kundenberatung abgehalten - und sind damit gescheitert. Sowohl die UBS als auch Julius Bär hätten Kundenberatungen per Video-Call und mit Avataren getestet, schreibt die FT unter Berufung auf Menschen, die an den Tests teilgenommen haben. Dabei seien jedoch Bedenken hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit der Technologie und des Datenschutzes aufgetaucht, heisst es. Die Technologie sei noch nicht ausgereift und den Menschen, die sie getestet hätten, sei es übel geworden, zitiert das Blatt einen an den Versuchen beteiligten Bankmanager. Ausserdem habe man noch "eine Menge Probleme mit der Sicherheit vertraulicher und sensibler Daten", so der Manager. Bei der UBS gehe es vor allem darum, die digitalen Treffen zu verbessern, die man bereits zunehmend mit den Kunden führe. Bei der Julius Bär sei in einem zwölfwöchigen Pilotprojekt vor allem darauf abgezielt worden, dass Mitarbeitende interne Besprechungen virtuell abhalten könnten. Es gehe noch weniger darum, die Technologie nach aussen anzuwenden, die Bank wolle jedoch bereit sein, sobald offene regulatorische Fragen geklärt seien, zitiert die FT eine mit den Versuchen vertraute Person. (FT online)