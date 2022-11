GLENCORE: Bald wird ein US-amerikanischer Anwalt oder Anwältin mit einem Tross von Mitarbeitern am operativen Hauptsitz des Rohstoffhändlers Glencore in Baar installieren und dort für drei Jahre bleiben. Sie werden vom Justizdepartement (DOJ) als Monitore als Wächter eingesetzt und hätten uneingeschränkten Zugang zu allen geschäftsbezogenen Dokumenten, schreibt die "NZZ am Sonntag". Der Grund: Glencore hatte sich im Mai in einem aussergerichtlichen Vergleich mit dem DOJ schuldig bekannt, mindestens ab 2007 bis 2018 in Schmiergeldzahlungen von mehr als 100 Millionen US-Dollar in Nigeria, Kamerun, Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Brasilien, Venezuela und Kongo-Kinshasa verwickelt gewesen zu sein. Der Konzern musste sich neben der Bezahlung einer Busse von über einer Milliarde Dollar auch dazu verpflichten, zwei Wächter in die eigenen Büros zu lassen. Nun steht das Auswahlprozedere kurz vor dem Ende. (NZZaS, S. 35)