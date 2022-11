STADLER RAIL: Der Zugbauer Stadler Rail hat die Wartung von Zügen im dänischen Aarhus nicht rechtzeitig durchgeführt. Es handelte sich dabei um eine in Europa vorgeschriebene Inspektion nach den ersten 500'000 Kilometern Laufleistung, wie in der "Schweiz am Wochenende" zu lesen ist. In Folge mussten sieben von zwölf Trams des Typs Tango aus dem Verkehr gezogen werden. Der Verkehr in Aarhus wurde dadurch beeinträchtigt. Stadler konnte gegenüber der Zeitung noch nicht den Grund für den Fehler nennen. Man habe aber Sofortmassnahmen ergriffen und arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Am vergangenen Donnerstag konnte das erste betroffene Tram auch wieder seinen Betrieb aufnehmen, weitere Züge sollen zeitnah folgen. (SaW, S. 17)