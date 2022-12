TOURISMUS: Tourismusorte und Hotels stellen sich zusehends darauf ein, dass Gäste aus der Schweiz und aus dem Ausland die Herbstferien verlängern. Das gilt in erster Linie für den Monat November, wie die Tamedia-Zeitungen am Samstag schrieben. In den Jahren 2018 und 2019 knackten die Logiernächte in diesem Monat die Zweimillionengrenze. Im Jahr darauf dann brach die Corona-Krise aus, die dem Tourismus schwer zusetzte. Im zweiten Corona-Jahr 2021 ist aber wieder eine deutliche Erholung im November zu sehen. Die Gäste aus der Schweiz sorgten im vergangenen Jahr für gut die Hälfte der Logiernächte. In den Jahren vor der Pandemie betrug der Anteil der Gäste aus dem Ausland jeweils über 50 Prozent. ("Tages-Anzeiger" S. 9)