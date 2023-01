LOGITECH: Logitech-CEO Bracken Darrell sieht sich derzeit mit zahlreichen Unsicherheiten konfrontiert. "In der Welt nach Covid können wir uns wohl nie einer Sache so sicher sein wie vor Covid", sagte Darrell in einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung (Samstagsausgabe). Zu den Unsicherheiten gehört für den Logitech-Chef die Corona-Situation in China - der Hersteller von Computerzubehör produziert in China und hat dort auch Zulieferer. Die grösste Unsicherheit sei aber die Weltkonjunktur: "Wenn wir in eine Rezession geraten, wird sie tief?" Rückläufig waren auch die Verkäufe von Videokonferenz-Systemen, in die Logitech grosse Hoffnungen setze. Viele Unternehmen seien immer noch auf der Suche nach dem richtigen Modell für die Büroarbeit in den Zeiten nach der Pandemie, sagte Darrell. (NZZ, S. 22, s. separate Meldung)