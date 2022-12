SWISSCOM: Am Freitag hiess es, ein Bundesvertreter im Verwaltungsrat der Swisscom solle seinen Posten verlieren. Renzo Simoni, der den Bund als Mehrheitsaktionär seit 2017 in dem Gremium vertritt, sei von der noch bis Ende Jahr amtierenden Bunderätin Simonetta Sommaruga mit seiner Entlassung konfrontiert worden, schrieben die CH-Media-Zeitungen. In der Samstagsausgabe der "Schweiz am Wochenende" hiess es nun, dass es wohl doch nicht so weit kommt. Sommaruga habe die Situation im Gesamt-Bundesrat offenbar falsch eingeschätzt. Andere Mitglieder des Bundesrats hätten keinen Umsturz im Verwaltungsrat kurz vor Amtsantritt des neuen Uvek-Chefs Albert Rösti gewollt. Sommaruga sei nun zurückgekrebst, hiess es in einem Artikel auf der Titelseite. Eine Swisscom-Sprecherin betonte auf Anfrage von AWP, dass der Bundesvertreter im Swisscom-VR vom Bund ernannt und in das Gremium entsandt werde. Er werde nicht von der Generalversammlung gewählt und der Verwaltungsrat nehme seine Ernennung "jeweils zur Kenntnis". Zum Vorgehen des Bundesrates äussere man sich entsprechend nicht (Schweiz am Wochenende, S. 1, 4; siehe auch separate Meldung).