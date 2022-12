VERMÖGENSVERWALTER: Ab Anfang 2023 benötigen unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz eine Lizenz der Finanzmarktaufsicht (Finma). Rund 2500 Anbieter waren bisher tätig und betreuten dabei Kundengelder von 500 Milliarden Franken. Diese Kleinstfirmen beschäftigen im Schnitt drei Mitarbeitende. Die Einführung der neuen Bewilligung führt nun aber zu einem Kahlschlag. 1000 Vermögensverwalter, das ist mehr als ein Drittel, verzichten auf eine Lizenz. Dies erklärt die Finma auf Anfrage der "NZZ am Sonntag". Per Ende November hat die Behörde erst 600 Bewilligungen erteilt. Hunderte weitere befanden sich noch in Bearbeitung. Patrick Dorner, Geschäftsführer des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter, beurteilt die Einführung der Bewilligungspflicht gegenüber der Zeitung dennoch positiv. Die Anforderungen seien zwar hoch, doch das Gesetz bleibe KMU-freundlich: "Der bisherigen Regulierung fehlte es an Anerkennung, deshalb hat es diese Anstrengung gebraucht." (NZZaS p. 27)