Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat eine Vertriebspartnerschaft in den USA für sein Mittel PKU GOLIKE abgeschlossen. Die Arznei wird zur Behandlung der Stoffwechselstörung Phenylketonurie (PKU) eingesetzt. Seit 2019 werde sie bereits in der EU vermarktet, teilte Relief am Donnerstag mit.

06.10.2022 07:47