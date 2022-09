Die A-Aktien sind die Papiere von Richemont, die an der Schweizer Börse gehandelt werden und über deutlich weniger Stimmgewicht verfügen als die von der Besitzerfamilie Rupert gehaltenen B-Aktien. Den SIX-Angaben zufolge sind am Freitag von der Person, die nicht namentlich genannt wird, 520'000 A-Aktien im Gesamtwert von knapp 50 Millionen Franken gekauft worden. Daraus errechnet sich ein Preis von 96,15 Franken das Stück. Am Freitag gingen die Titel zu 96,18 und am heutigen Montag zu 96,56 Franken aus dem Handel. Sie haben damit seit Anfang Jahr 30 Prozent an Wert eingebüsst.