Cristina Kirchner war Anfang Dezember in einem Korruptionsprozess in Argentinien zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Es handelte sich um das erste Mal in der Geschichte Argentiniens, dass eine amtierende Vizepräsidentin verurteilt wurde. Kirchner war in den Jahren 2007 bis 2015 Präsidentin Argentiniens gewesen, ihr inzwischen verstorbener Ehemann Néstor Kirchner hatte dieses Amt von 2003 bis 2007 inne.