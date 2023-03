Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hat eine Untersuchung gegen die Highlight Event and Entertainment AG eröffnet. Es gehe um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität im Zusammenhang mit der Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen, so die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag.

31.03.2023 07:09