Die auf Isolator- und Reinraumtechnik für die (bio-)pharmazeutische Industrie spezialisierte Skan war ursprünglich eine Tochtergesellschaft der damals an der Börse BX Swiss kotierten Beteiligungsgesellschaft BV Holding. Im Jahr 2021 wurde die BV Holding im Zusammenhang mit dem Börsengang an der Schweizer Börse SIX in Skan Group umbenannt, nachdem zuvor die anderen Firmenbeteiligungen abgestossen worden waren.