Der Broker IG indiziert daher für den SMI ein Minus von 1,4 Prozent und für den deutschen Dax einen Abschlag von 1,7 Prozent. Und die weltweit gehandelten US-Akten-Futures deuten für die Wall Street, die am Vortag um 0,5 Prozent verloren hatte, ebenfalls weitere Verluste an. Dagegen gewann die Krisenwährung US-Dollar leicht an Wert. Seit Monaten sorgen schon hohe Inflation und die restriktive Politik der Notenbanken vor allem der USA und er Eurozone kräftige Kursverluste an den Märkten. So hat der SMI seit Jahresanfang gut 16 Prozent verloren.