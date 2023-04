Der international tätige Versicherer Sompo will in der Schweiz auch ins Geschäft mit Erstversicherungen einsteigen. Man habe dazu von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) die dafür notwendige Bewilligung erhalten, heisst es am Montag in einer Mitteilung. Die japanische Sompo ist mit ihrer auf den Bermudas beheimateten Sompo International in der Schweiz bereits als Rückversicherer tätig.

03.04.2023 18:18